В Баку оштрафованы организаторы и участники свадьбы

В Низаминском районе столицы в одном из ресторанов, где не соблюдались правила особого карантинного режима, состоялась церемония бракосочетания.

В Низаминском районе столицы в одном из ресторанов, где не соблюдались правила особого карантинного режима, состоялась церемония бракосочетания.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в отношении владельца объекта, обслуживающего персонала, организаторов и участников мероприятия, нарушивших правила санитарно-гигиенического и карантинного режима, сотрудники полиции приняли меры в соответствии с законодательством.

С ними были проведены профилактические беседы, доведена до внимания важность соблюдения особого карантинного режима.

В общей сложности в отношении 35 человек составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Организаторы торжества оштрафованы на 400 манатов, в отношении заведующего рестораном, создавшим условия для проведения церемонии, было применено административное взыскание в размере 4 000 манатов. Собранные материалы в отношении администратора ресторана направлены в Низаминский районный суд.

По полученной Report информации, свадебное торжество было организовано в ресторане "Хан багы".