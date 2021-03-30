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В Баку оштрафованы организаторы и участники свадьбы

В Баку оштрафованы организаторы и участники свадьбы В Низаминском районе столицы в одном из ресторанов, где не соблюдались правила особого карантинного режима, состоялась церемония бракосочетания.
Происшествия
30 марта 2021 г. 15:16
В Баку оштрафованы организаторы и участники свадьбы
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В Низаминском районе столицы в одном из ресторанов, где не соблюдались правила особого карантинного режима, состоялась церемония бракосочетания.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в отношении владельца объекта, обслуживающего персонала, организаторов и участников мероприятия, нарушивших правила санитарно-гигиенического и карантинного режима, сотрудники полиции приняли меры в соответствии с законодательством.

С ними были проведены профилактические беседы, доведена до внимания важность соблюдения особого карантинного режима.

В общей сложности в отношении 35 человек составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Организаторы торжества оштрафованы на 400 манатов, в отношении заведующего рестораном, создавшим условия для проведения церемонии, было применено административное взыскание в размере 4 000 манатов. Собранные материалы в отношении администратора ресторана направлены в Низаминский районный суд.

По полученной Report информации, свадебное торжество было организовано в ресторане "Хан багы".

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Версия на азербайджанском языке Фото“Xan bağı”nda toy olub, toy sahibləri və restoran müdiri cərimələndi

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