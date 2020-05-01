В Баку оштрафован выдававший себя за журналиста владелец салона

В Наримановском районе Баку оштрафован выдававший себя за журналиста владелец салона по протезированию волос, нарушивший требования особого карантинного режима.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В Наримановском районе обнаружен салон по протезированию волос, работающий в обход особых карантинных правил. Во время мероприятия, проведенного сотрудниками 18-го отделения Наримановского РУП, выяснилось, что в период карантина незаконно работает центр HDC Baku, расположенный на улице А.М.Джума и принадлежащий жителю столицы Мамедову Ага Мубариз оглу.

Во время осмотра объекта в полицию были отведены владелец салона, сотрудники и один клиент. При обыске владельца салона А.Мамедова при нем было обнаружено удостоверение журналиста. Сначала он попытался избежать ответственности, пользуясь данным удостоверением, но позднее признался в нарушении карантинных правил.

В отношении владельца салона и других четверых были приняты меры по статье 211 Кодекса об административных проступках, каждый был оштрафован на 200 манатов.