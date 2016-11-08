В Баку ограблен таксист

8 ноября, 2016 16:16

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Баку ограблен таксист. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Гарадагском районе. В автомобиль марки "Mercedes" таксиста, жителя Гедабекского района Маила Багирова 1958 г.р. сели двое неизвестных. Доехав до поселка Сангачал, пассажиры пытались задушить М.Багирова ремнем безопасности и, избив его, отняли 328 манатов и мобильный телефон. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 180 (грабеж) УК. Следствие продолжается.