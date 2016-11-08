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    В Баку ограблен таксист

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Баку ограблен таксист.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Гарадагском районе.

    В автомобиль марки "Mercedes" таксиста, жителя Гедабекского района Маила Багирова 1958 г.р. сели двое неизвестных.

    Доехав до поселка Сангачал, пассажиры пытались задушить М.Багирова ремнем безопасности и, избив его, отняли 328 манатов и мобильный телефон.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 180 (грабеж) УК.

    Следствие продолжается. 

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