Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Баку ограблен таксист.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Гарадагском районе.
В автомобиль марки "Mercedes" таксиста, жителя Гедабекского района Маила Багирова 1958 г.р. сели двое неизвестных.
Доехав до поселка Сангачал, пассажиры пытались задушить М.Багирова ремнем безопасности и, избив его, отняли 328 манатов и мобильный телефон.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 180 (грабеж) УК.
Следствие продолжается.
Crime News DepartmentАвтор новости
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