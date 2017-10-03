В Баку обвиняемый в убийстве отец певца приговорен к пожизненному заключению

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Гурбана Гусейнова, обвиняемого в убийстве супруги и родственницы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан приговор обвиняемому.

По решению суда, Г.Гусейнов был приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, что в своем выступлении гособвинитель просил для обвиняемого пожизненного заключения.

Отметим, что инцидент произошел 24 марта этого года в поселке Сарай Абшеронского района. Гусейнов Гурбан Исмаил оглу 1962 г.р. в ходе семейного конфликта убил свою супругу 54-летнюю Гусейнову Фараиз Закир гызы ударами тупым предметом по голове. После этого он также убил близкую родственницу жены - 18-летнюю Амур-Тебризи Рахилю Аскер гызы.

По предварительным данным, за два дня до этого у проживающей на попечении тети Рахили состоялось обручение.

После происшествия тела были отправлены в Ясамальское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии на обследование.

Совершивший убийства Г.Гусейнов был задержан сотрудниками Абшеронского районного управления полиции. По факту Абшеронской районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье умышленное убийство.

Ему инкриминированы статьи 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (умышленное убийство, двух или более лиц) УК.

Напомним, что совершивший убийство является отцом члена группы N brothers Исмаила Гусейнова.