В Баку обвиняемую в мошенничестве арестовали в зале суда

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу Арифы Садыговой, обвиняемой в мошенничестве и траффикинге.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Шекер Мамедовой был оглашен приговор.

Решением суда обвиняемая была приговорена к 9,5 годам лишения свободы. Решение о заключении А.Садыговой под домашний арест было отменено, она была арестована прямо в зале суда.

Напомним, что А.Садыгова обвинялась в похищении людей, мошенничестве и иных преступных деяниях, и до этого уже была задержана несколько раз.

Было установлено, что на съемной квартире на улице А.Гейдарова в Наримановском районе она организовала притон и привлекла женщин к проституции. Однако по семейным обстоятельствам не была арестована. Стало известно, что А.Садыгова похитила свою знакомую Айнуру Гусейнову.