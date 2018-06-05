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    В Баку обвиняемую в мошенничестве арестовали в зале суда

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу Арифы Садыговой, обвиняемой в мошенничестве и траффикинге.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Шекер Мамедовой был оглашен приговор.

    Решением суда обвиняемая была приговорена к 9,5 годам лишения свободы. Решение о заключении А.Садыговой под домашний арест было отменено, она была арестована прямо в зале суда.

    Напомним, что А.Садыгова обвинялась в похищении людей, мошенничестве и иных преступных деяниях, и до этого уже была задержана несколько раз.

    Было установлено, что на съемной квартире на улице А.Гейдарова в Наримановском районе она организовала притон и привлекла женщин к проституции. Однако по семейным обстоятельствам не была арестована. Стало известно, что А.Садыгова похитила свою знакомую Айнуру Гусейнову.

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