В Баку обнаружен труп мужчины с гематомами

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку в квартире обнаружен труп мужчины.

Как сообщает Report, труп Кямала Огтай оглу Зейналова 1980 г.р. был обнаружен в квартире, расположенной в одном из зданий по улице Шарифзаде, в которой покойный проживал один.

На его лице были следы от травм. По предварительной версии, покойный упал, находясь в нетрезвом состоянии, и умер.

Факт расследуется Ясамальской районной прокуратурой. Проводится экспертиза для выяснения причин смерти.