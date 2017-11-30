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    В Баку обнаружен труп мужчины с гематомами

    Тело было обнаружено в квартире расположенной в Ясамальском районе© Report

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку в квартире обнаружен труп мужчины.

    Как сообщает Report, труп Кямала Огтай оглу Зейналова 1980 г.р. был обнаружен в квартире, расположенной в одном из зданий по улице Шарифзаде, в которой покойный проживал один.

    На его лице были следы от травм. По предварительной версии, покойный упал, находясь в нетрезвом состоянии, и умер.

    Факт расследуется Ясамальской районной прокуратурой. Проводится экспертиза для выяснения причин смерти.

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