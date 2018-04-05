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    В Баку обманувшую 200 человек владелицу ломбарда арестовали в зале суда

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось слушание по уголовному делу в отношении обвиняемой в мошенничестве Дюрры Исмаиловой. 

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор.

    Согласно вынесенному приговору, Д.Исмаилова приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Ее арестовали в зале суда. 

    Напомним, что прокурор требовал приговорить виновную к 8 годам тюремного заключения. 

    Согласно обвинительному акту, Дюрра Исмаилова, владевшая ломбардом в Хатаинском районе, присвоила заложенное в ломбард имущество 200 граждан, нанеся им тем самым ущерб в размере 300 тысяч манатов. 

    В период следствия Д.Исмаилова не была заключена под стражу.

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