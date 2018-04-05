В Баку обманувшую 200 человек владелицу ломбарда арестовали в зале суда

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось слушание по уголовному делу в отношении обвиняемой в мошенничестве Дюрры Исмаиловой.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор.

Согласно вынесенному приговору, Д.Исмаилова приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Ее арестовали в зале суда.

Напомним, что прокурор требовал приговорить виновную к 8 годам тюремного заключения.

Согласно обвинительному акту, Дюрра Исмаилова, владевшая ломбардом в Хатаинском районе, присвоила заложенное в ломбард имущество 200 граждан, нанеся им тем самым ущерб в размере 300 тысяч манатов.

В период следствия Д.Исмаилова не была заключена под стражу.