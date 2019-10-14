В Баку нетрезвый мужчина открыл стрельбу

В Ясамальском районе Баку произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает Report, проживающий в доме по улице М.Буньядзаде Исмаил Гулиев сделал замечание находившемуся в нетрезвом состоянии и нарушавшему общественный порядок соседу, 60-летнему Рифаду Гасаналиеву, а затем отвел мужчину домой.
Дойдя до своего дома, Р.Гасаналиев взял принадлежащее ему охотничье ружье и начал стрелять вслед И.Гулиеву, который к этому времени уже вышел из соседского двора на улицу и направлялся к себе домой. По счастливой случайности ни одна из пуль не задела И.Гулиева, но пули угодили в 4 автомобиля, стоявшие во дворе.
Р.Гасаналиев задержан.
По факту возбуждено уголовное дело.
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