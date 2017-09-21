В Баку неизвестный нанес ножевое ранение пожилому мужчине

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пожилой мужчина получил ножевое ранение в горло.

Как передает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

Так, Мусазаде Мамедгусейн Юсиф оглу 1947 г. рождения подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины с ножом на улице Шарифзаде 365, дом 10.

Неизвестный нанес одно ножевое ранение в область горла и два - в туловище пожилого человека. Пострадавший был доставлен в больницу сотрудниками скорой помощи. По факту 31 отделение Сураханского районного управления полиции ведет следствие.