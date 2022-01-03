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В Баку начинается суд над обвиняемым в избиении знакомого до смерти

В Баку начинается суд над обвиняемым в избиении знакомого до смерти В Баку начался суд по уголовному делу в отношении Гасана Чандирли, обвиняемого в избиении знакомого до смерти.
Происшествия
3 января 2022 г. 09:52
В Баку начинается суд над обвиняемым в избиении знакомого до смерти

В Баку начался суд по уголовному делу в отношении Гасана Чандирли, обвиняемого в избиении знакомого до смерти.

Как передает Report, уголовное дело было завершено и переданного в Бакинский суд по тяжким преступлениям в производство судьи Ильхама Махмудова.

Дата подготовительного заседания суда пока не назначена.

Инцидент произошел 15 сентября 2021 года в Хатаинском районе Баку.

Г.Чандирли 1991 г.р. во время конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес удары кулаком Гусейну Гусейнову 1994 г.р. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

По факту в Хаталинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Г.Чандирли был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tanışını döyərək öldürən şəxsin məhkəməsi başlayır

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