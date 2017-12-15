В Баку начался суд по делу девушек, обвиняемых в совершении грабежа в отношении гражданина Ирака

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в грабеже Анара Керимова, Фагана Абдуллаева, Нурлана Мамедова, Кямрана Вахабова, Эльвиры Алескеровой и Чинары Бахлулзаде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова уточнили анкетные данные обвиняемых лиц.

Очередное судебное заседание назначено на 29 декабря.

Отметим, что грабеж был совершен 13 января этого года в Баку. Обучающийся в одном из бакинских вузов гражданин Ирака Бияр Джумаах Шаикани встретился в ночном клубе на территории Наримановского района с девушками в возрасте 25-26 лет, с которыми познакомился в интернете. Здесь между ним и девушками возник спор и Дж.Бияр вышел на улицу, где молодого иракца избили вызванные девушками на помощь Анар Керимов и другие лица, которые отобрали у него 400 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 16-го отделения полиции Наримановского РУП были задержаны подозреваемые - жительница Зангиланского района Ч.Бахлулзаде, жители Баку А.Керимов, Э.Алескерова, Ф.Абдуллаев, Н.Мамедов и К.Вахабов.

Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Указанные лица обвиняются по ст. 181 (грабеж) УК.