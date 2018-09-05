В Баку начался суд над трехкратным чемпионом мира

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Начался суд над профессиональным спортсменом Урханом Оруджовым, обвиняемым в совершении в Баку ДТП с летальным исходом и оставлении места аварии.

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабухи Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Пре6дварительное заседание суда состоится 11 сентября.

Напомним, что 25 января этого года около часа ночи в поселке Бузовна Хазарского района жителя поселка Маштага Салима Зульфугарова сбил неизвестный автомобиль. 31-летний Салим Зульфугаров был госпитализирован с тяжелыми травмами, он скончался в больнице. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками2-го отделения Хазарского районного управления полиции было установлено, что наезд был совершен автомобилем марки "БМВ". В результате принятых мер был задержан и передан следствию сбежавший с места ДТП водитель, житель Баку Урхан Оруджов. Совершивший ДТП с летальным исходом У.Оруджов - профессиональный спортсмен. 29-летний Урхан Оруджов, занимавшийся кикбоксингом и кунг-фу, был трижды чемпионом мира и 8-кратным чемпионом Азербайджана.