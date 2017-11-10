В Баку начался суд над обвиняемой в совершении мошенничества на 1 млн манатов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд по уголовному делу Вафы Османлы, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Суду стало известно, что родившаяся в 1971 году в Имишлинском районе В. Османлы имеет высшее образование. В настоящее время незамужняя женщина проживает в Абшеронском районе.

На заседании потерпевший Асиф Оруджалиев подал ходатайство. Он отметил, что обвиняемая нанесла ему ущерб в крупном размере, но не вернула данную сумму. Он попросил принять в отношении В. Османлы решение о заключении под стражу и арестовать в зале суда.

Другие пострадавшие на заседании поддержали ходатайство А. Оруджалиева.

Ходатайство было отклонено.

Очередное заседание суда назначено на 17 ноября.

Отметим, что В. Османлы обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере).

Она воспользовалась доверием Джалалы Джабраиловой, Камины Джабраиловой, Солмаз Бабаевой, Шали Гусейновой, Асифа Оруджалиева и других лиц и мошенническим путем присвоила в общем около 1 млн манатов.

По уголовному делу проходит 10 потерпевших. Часть потерпевших работает учителями.

В отношении В. Османлы не принято решение о заключении под стражу.

Ранее В. Османлы работала на позиции тьютора в Азербайджанском экономическом университете.