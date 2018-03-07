В Баку на проспекте Бабека молодого парня сбил автомобиль

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На участке проспекта Бабек, относящегося к Хазарскому району столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает Report, Джафаров Эльданиз Тарлан оглы 1996 г.р, проходя по проспекту, был сбит легковым автомобилем.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В Хатаинском районном отделении полиции по факту ведется расследование.

Э.Джафаров - единственный ребенок в семье.