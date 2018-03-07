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    В Баку на проспекте Бабека молодого парня сбил автомобиль

    Сбитый пешеход - единственный ребенок в семье© Report

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На участке проспекта Бабек, относящегося к Хазарскому району столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как передает Report, Джафаров Эльданиз Тарлан оглы 1996 г.р, проходя по проспекту, был сбит легковым автомобилем.

    Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    В Хатаинском районном отделении полиции по факту ведется расследование.

    Э.Джафаров - единственный ребенок в семье.

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