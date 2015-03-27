​В Баку на корабле произошел пожар

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку на корабле произошел пожар. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, на демонтирующемся корабле, на площади 300 кв.м. в каютах, на палубе и рубке управления сгорели быстровоспламеняющиеся конструкции судна. Предотвращено распространение огня на остальную часть корабля и соседние суда. Огонь локализован в 07:30 прибывшими на место происшествия пожарниками.