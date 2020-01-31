В Баку на дорожную полицию совершено нападение с ножом

Главное управление Государственной дорожной полиции распространило информацию об обезвреживании водителя, пытавшегося нанести сотруднику дорожной полиции ножевое ранение.

В поступившей в Report информации говорится:

"31.01.2020 в районе 10:00 на 68-ом километре трассы Баку-Газах-Грузия, пролегающей по территории Гарадагского района столицы, инспекторами ДПС был остановлен водитель автомобиля марки Reanault Tondar с государственным регистрационным знаком 99-UD-071, житель Баку Сеидзаде Мирсамир Миргашим оглу 1995 г.р. Намеренно не подчинившийся законным требованиям сотрудников полиции, М.Сеидзаде пытался нанести имеющимся при нем ножом ранения сотруднику полиции, однако благодаря бдительности и быстрой реакции старшего сержанта полиции, инспектора ДПС Анара Ибрагимова он был обезврежен и передан следственным органам вместе с холодным оружием, которым хотел воспользоваться".