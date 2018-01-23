В Баку мужчину средних лет ударили ножом в ногу

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Сураханском районе столицы произошла драка, в результате которой один человек получил ножевое ранение.

Как передает Report, на улице Денизкенары (Набережная-Ред.) в поселке Говсаны Фатуллаев Мушвиг Самед оглу 1987 г.р. повздорил с неизвестным ему человеком. Во время рукопашной драки М.Фатуллаев получил ножевое ранение в левую ногу. Пострадавший был доставлен в больницу.

Сураханское районное управление полиции проинформировано по данному факту.