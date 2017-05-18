В Баку мужчина совершил мошенничество в отношении 41 лица - СПИСОК

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Баку мужчина совершил мошенничество в отношении 41 лица.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

Так, обманув группу лиц, Таир Сархан оглу Агаев 1965 г.р., под видом трудоустройства забрал у них в общей сложности 25 300 манатов и не выполнил обещание.

В различные периоды с августа 2016 года по апрель этого года он взял у Рамина Эльдениз оглу Гусейнова 500 манатов, Эльшана Магомед оглу Оруджева 5 000 манатов, Халиды Бахтияр гызы Рахмановой 200 манатов, Рафига Гасан оглу Гусейнова 300 манатов, Руслана Гахраман оглу Ширалиева 400 манатов, Эльнура Шарафат оглу Гахраманова 1 000 манатов, Эльнура Магомед оглу Назарова 300 манатов, Амраха Малик оглу Мамедова 300 манатов, Мушвига Намис оглу Мамедова 300 манатов, Зохраба Мирза оглу Джафарова 1 000 манатов, Намика Ибрагим оглу Амирасланова 300 манатов, Нурлана Эльшад оглу Ахундова 900 манатов, Орхана Хиджран оглу Мехтиева 550 манатов, Джафарсадыга Махир оглу Гадирова 1 100 манатов, Турала Лятиф оглу Музаффарова 800 манатов, Нигяр Кибир гызы Махмудовой 500 манатов, Ирады Тофик гызы Намазовой 500 манатов, Натальи Владимировны Алекперовой 300 манатов, Тофиги Низами гызы Аббасовой 300 манатов, Асифа Зияд оглу Габибова 150 манатов, Аиды Мугабил гызы Алиевой 250 манатов, Хикмета Фикрет оглу Гадимова 3 000 манатов, Видади Кямал оглу Алиева 300 манатов, Салимы Расим гызы Мамедовой 250 манатов, Рената Владимировича Хайрова 300 манатов, Сейфуллы Давуд оглу Хейбетова 300 манатов, Кямала Мубариз оглу Шафибейли 550 манатов, Юсифа Васиф оглу Мустафаева 300 манатов, Валеха Серхет оглу Ахмедова 500 манатов, Садуллы Абдулла оглу Сейфуллаева 450 манатов, Аббаса Алияде оглу Гаджиева 300 манатов, Халимы Манаф гызы Гусейновой 250 манатов, Оруджа Тайяр оглу Ханмамедова 800 манатов, Бабы Гасанага оглу Аббасова 300 манатов, Мехрибан Низами гызы Сафаровой 250 манатов, Турала Азер оглу Рагимли 300 манатов, Ризвана Ибрагим оглу Мамедова 800 манатов, Эльнура Сабир оглу Мустафаева 300 манатов, Рауфа Габиль оглу Ягубова 550 манатов, Эльнуры Залыш гызы Рзаевой 250 манатов, Эльнура Гасан оглу Гасанова 300 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.