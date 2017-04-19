В Баку мужчина, пытавшийся убить бывшего шурина, осужден на 17 лет лишения свободы

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершен судебный процесс по уголовному делу Эльчина Гамбарова, обвиняемого в попытке умышленного убийства.

Как сообщает Report, приговор обвиняемому зачитан на заседании под председательством судьи Маила Байрамова.

Решением суда Э.Гамбаров приговорен к 17 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в июне прошлого года в поселке Сахиль Гарадагского района. Житель поселка Маштага Гамбаров Эльчин Сохбат оглу 1977 г.р., будучи в состоянии алкогольного опьянения, прибыл к месту проживания бывшей жены по адресу улица Захида Гасымова, дом 12. Он хотел вернуть возвратившуюся в отчий дом жену. Однако между Э.Гамбаровым и его бывшим шурином Алиевым Джамаледдином Агамирза оглу 1977 г.р. возник спор.

После Э.Гасымов выстрелил из принесенного с собой пистолета в брата бывшей жены. При попытке Э.Гамбарова выстрелить в шурина во второй раз пистолет дал осечку.

Жизнь доставленного в больницу Дж.Алиева удалось спасти.

Э.Гамбарову инкриминировали статью 29 и 120.1 (попытка умышленного убийства) УК.