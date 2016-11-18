 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку мужчина при попытке поймать такси получил ножевые ранения

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку мужчина при попытке поймать такси для поездки в Сиязань был ранен неизвестными людьми.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на территории "Шемахинки" в Насиминском районе.

    Так, двое неизвестных попросили у 27-летнего Фарида Таир оглу Юсифова деньги, на что он ответил, что при нем имеются деньги лишь для поездки в район. Между мужчинами завязался спор, в результате которого неизвестные нанесли Ф.Юсифову 2 ножевых ранения, а после скрылись с места преступления.

    По факту в Насиминском РУП возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi