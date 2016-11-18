В Баку мужчина при попытке поймать такси получил ножевые ранения

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку мужчина при попытке поймать такси для поездки в Сиязань был ранен неизвестными людьми.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории "Шемахинки" в Насиминском районе.

Так, двое неизвестных попросили у 27-летнего Фарида Таир оглу Юсифова деньги, на что он ответил, что при нем имеются деньги лишь для поездки в район. Между мужчинами завязался спор, в результате которого неизвестные нанесли Ф.Юсифову 2 ножевых ранения, а после скрылись с места преступления.

По факту в Насиминском РУП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.