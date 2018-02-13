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    В Баку мужчина получил ножевое ранение после застолья в кафе

    По факту в Сураханском районном управлении полиции ведется расследование

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошла драка, в результате которой один человек получил ножевое ранение.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Сураханы.

    Адиль Али оглу Сафаров 1961 г.р. после застолья повздорил со своим знакомым. Во время конфликта знакомый нанес ножевое ранение А.Сафарову. Раненый на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

    По факту в Сураханском районном управлении полиции ведется расследование.

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