В Баку мужчина покончил с собой из-за невозможности видеться с детьми - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Вчера вечером на территории Насиминского района Баку произошло самоубийство.

Как передает Report, в Ясамальском районе, на ул. Муртуза Мухтарова Сеидов Ибрагим Абдулазиз оглы 1978 г. пытался покончить с собой, нанеся удар ножом в область сердца.

Раненый был доставлен в корпус хирургии Клинического медицинского центра № 1, а после операции перенесен в отделение реанимации. Придя в сознание, И. Сеидов бросился из окна 4-го этажа больницы. Мужчина скончался на месте происшествия.

Причиной инцидента послужил спор между И. Сеидовым и его бывшей супругой. Некоторое время назад они развелись. И. Сеидов неоднократно и безуспешно пытался увидеть своих малолетних детей. В итоге он решил покончить с собой.

Покойный рассказал об этом врачам, после того как был помещен в больницу после первой попытки самоубийства.

По факту в Насиминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного Кодекса (доведение до самоубийства), ведется расследование.