​В Баку семейная пара скончалась от удушья угарным газом

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку три человека скончались от удушья угарным газом. Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана. 17 января жители Гёкгёльского района, семейная пара Эльгюн Юсифов и Нурана Сафиева, снимавшие квартиру в поселке Балаханы Сабучинского района, скончались в данной квартире от отравления угарным газом. Другое подобное отравление угарным газом с летальным исходом произошло 16 января в Хатаинском районе. Житель этого района Тарлан Махмудов скончался в своем доме также от отравления угарным газом.

По обоим фактам ведется следствие.