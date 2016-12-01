Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку лошадь понеслась и потащила за собой 20-летнего парня.

Как сообщает Report, несчастный случай произошел напротив дома №1 по улице Мехти Гусейнзаде поселка Маштага.

Рагимов Гуламали Надир оглу 1996 г.р. захотел сесть верхом на недавно купленную им лошадь. Животное испугалось. Поводья зацепились за ногу Г.Рагимова и лошадь потащила парня на несколько метров. Остановить животное удалось лишь после вмешательства соседей.

Получивший тяжелые травмы Г.Рагимов помещен в 3-ю городскую клиническую больницу.

По факту ведется расследование.