​В Баку легковой автомобиль столкнулся со служебным автобусом

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ На проспекте Гейдара Алиева произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, недалеко от станции метро "Короглу", под мостом столнулись легковой автомобиль марки “Mercedes” и автобус “Shaolin”. В результате аварии никто не пострадал, однако автомобилям нанесен значительный ущерб.

ДТП произошло в результате того, что автобус и легковой автомобиль не уступили друг другу дорогу.

Сотрудники дорожной полиции по факту ДТП ведут следствие.

Отметим, что автобус принадлежит одной из компаний Баку.