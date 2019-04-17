В Баку квартиросъемщик продал имущество умершего от наркотиков хозяина, подделав документы

В Азербайджане обнаружены останки мужчины, пропавшего без вести 3 года назад.

Как сообщает Report, при допросе относительно пропажи без вести Али Расулова 1965 г.р., отбывающий в исправительном учреждении №16 наказание за совершение кражи Фуад Мустафаев заявил, что причиной смерти мужчины стала передозировка наркотиками.

По информации, в сентябре 2016 года от передозировки наркотиками скончался А.Расулов, являющийся владельцем арендованной Ф.Мустафаевым квартиры в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку. Ф.Мустафаев закопал тело во дворе, затем продал мебель и, подделав документы, выставил жилплощадь на продажу. В канун продажи жилья он извлек тело и, расчленив, выбросил на участок между заборами. Затем он продал квартиру за 23 000 манатов. Спустя некоторое время Ф.Мустафаева задержали за воровство.

16 апреля нынешнего года был произведен осмотр указанного Ф.Мустафаевым участка, где обнаружили и изъяли останки А.Расулова.

Расследования по факту продолжаются.