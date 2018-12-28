 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку криминальные разборки закончились стрельбой и убийством

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности вооруженного инцидента, произошедшего в поселке Кешля города Баку.

    По полученным Report сведениям, инцидент произошел между криминальными группировками на почве "разборок".

    Неизвестный открыл огонь по ранее судимому 27-летнему Туралу Бабаеву и 31-летнему Асифу Багирову, находившихся в автомобиле, принадлежащем компании "Avro rent a car". Т.Бабаев скончался, А.Багиров в тяжелом состоянии был доставлен в Городскую клиническую больницу № 3.

    Сообщается, что совершивший преступление не задержан.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi