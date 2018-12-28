В Баку криминальные разборки закончились стрельбой и убийством

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности вооруженного инцидента, произошедшего в поселке Кешля города Баку.

По полученным Report сведениям, инцидент произошел между криминальными группировками на почве "разборок".

Неизвестный открыл огонь по ранее судимому 27-летнему Туралу Бабаеву и 31-летнему Асифу Багирову, находившихся в автомобиле, принадлежащем компании "Avro rent a car". Т.Бабаев скончался, А.Багиров в тяжелом состоянии был доставлен в Городскую клиническую больницу № 3.

Сообщается, что совершивший преступление не задержан.

По факту возбуждено уголовное дело.