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    В Баку "Камаз" столкнулся с автомобилем - ФОТО

    © Report

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое ДТП, есть раненые.

    Как сообщает Report, близ Бакинского международного автовокзала автомобиль марки Toyota с госномером "10-RX-500", за рулем которого находился Айдын Сафиев Алияр оглы, 1967-го года рождения, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу. В итоге автомобиль Toyota и грузовик "Камаз" столкнулись.

    В результате ДТП А.Сафиев, Наргиз Сафиева Вагиф гызы и Гасымова Камала Вагиф гызы с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование. 

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