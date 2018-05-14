В Баку "Камаз" столкнулся с автомобилем - ФОТО

© Report

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое ДТП, есть раненые.

Как сообщает Report, близ Бакинского международного автовокзала автомобиль марки Toyota с госномером "10-RX-500", за рулем которого находился Айдын Сафиев Алияр оглы, 1967-го года рождения, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу. В итоге автомобиль Toyota и грузовик "Камаз" столкнулись.

В результате ДТП А.Сафиев, Наргиз Сафиева Вагиф гызы и Гасымова Камала Вагиф гызы с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.