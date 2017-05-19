В Баку из-за клиента произошла поножовщина между водителями такси

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На территории Низаминского района Баку произошел случай поножовщины между водителями такси.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован вблизи станции метро "Кёроглу".

Эльнур Асиф оглу Оруджев 1995 г.р., работающий в качестве таксиста на данной территории, из-за клиента повздорил с другим водителем такси. В результате Э. Оруджев получил ножевые ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

По факту в Низаминском районном отделе полиции ведется расследование.