В Баку из квартиры украдена картина

Баку. 9 июля.REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, укравший из квартиры картину.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

Так, сотрудниками 20-го отдела Насиминского районного управления полиции по подозрению в краже картины в одной из квартир на территории района был задержан житель Уджарского района Гасан Гаджиев.

По данному факту продолжается расследование.

Отметим, что имя автора картины и стоимость не разглашается.