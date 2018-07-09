В Баку из квартиры украдена картина

Баку. 9 июля.REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, укравший из квартиры картину.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.
Так, сотрудниками 20-го отдела Насиминского районного управления полиции по подозрению в краже картины в одной из квартир на территории района был задержан житель Уджарского района Гасан Гаджиев.
По данному факту продолжается расследование.
Отметим, что имя автора картины и стоимость не разглашается.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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