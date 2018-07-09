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    В Баку из квартиры украдена картина

    Баку. 9 июля.REPORT.AZ/ В Баку задержан человек, укравший из квартиры картину.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

    Так, сотрудниками 20-го отдела Насиминского районного управления полиции по подозрению в краже картины в одной из квартир на территории района был задержан житель Уджарского района Гасан Гаджиев.

    По данному факту продолжается расследование.

    Отметим, что имя автора картины и стоимость не разглашается. 

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