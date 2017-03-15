Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Баку из квартиры совершено ограбление в общей сложности на 11 880 манатов.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.

Так, из квартиры Адалята Исмаилова 1968 г.р. по адресу ул.И.Ахмедзаде, дом 11, украдены 450 евро, 1 510 британских фунт стерлингов и 2 130 американских долларов.

Кроме того, грабители, проникшие в квартиру путем подбора ключа, унесли ювелирные изделия на 4 200 манатов.

Факт расследуется Наримановским РУП.