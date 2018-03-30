В Баку иностранный гражданин скончался в тяжелом ДТП

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Баку, на территории Зыхского шоссе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, "Мерседес", за рулем которого находился гражданин Грузии Александр Балысный, по непонятным причинам выехал на встречную полосу оживленной автодороги.

В результате "Мерседес" Балысного на высокой скорости врезался в грузовой автомобиль марки "Форд", за рулем которого находился Мамед Шохрат оглы Сохраб.

Согласно информации, удар был такой силы, что водитель "Мерседеса" скончался на месте, а "Мерседес" так сильно подвергся деформации, что тело гражданина Грузии извлекали из машины силы МЧС. Водитель "Форда" получил открытый перелом обеих ног.

В связи с фактом ведется расследование.