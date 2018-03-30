 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку иностранный гражданин скончался в тяжелом ДТП

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Баку, на территории Зыхского шоссе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, "Мерседес", за рулем которого находился гражданин Грузии Александр Балысный, по непонятным причинам выехал на встречную полосу оживленной автодороги. 

    В результате "Мерседес" Балысного на высокой скорости врезался в грузовой автомобиль марки "Форд", за рулем которого находился Мамед Шохрат оглы Сохраб. 

    Согласно информации, удар был такой силы, что водитель "Мерседеса" скончался на месте, а "Мерседес" так сильно подвергся деформации, что тело гражданина Грузии извлекали из машины силы МЧС. Водитель "Форда" получил открытый перелом обеих ног.  

    В связи с фактом ведется расследование.     

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi