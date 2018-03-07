В Баку грубое нарушение правил дорожного движения водителем привело к цепной аварии

© Report

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На территории Насиминского района столицы произошла цепная авария.

Как передает Report, причиной аварии стал автомобиль марки Kia с государственными номерными знаками "90 – NA– 690", двигавшийся по улице Мирали Гашгая, и нарушившего требования дорожного знака.

Он столкнулся с автомобилем марки BMW, двигавшимся на большой скорости по проспекту Аббасгулу Ага Бакиханова. BMW столкнулся с автомобилем марки Opel с государственными номерными знаками "99 –CE– 514", припаркованным у обочины. В результате инцидента всем трем автомобилям был нанесен урон.

На место происшествия были привлечены сотрудники дорожной полиции. В связи с инцидентом была назначена автотехническая экспертиза. Автомобили были отправлены на штрафную стоянку.