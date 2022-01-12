В Баку гражданин Грузии совершил ДТП, погиб пешеход

В Баку гражданин Грузии на автомобиле сбил насмерть женщину.

В Баку гражданин Грузии на автомобиле сбил насмерть женщину.

Как сообщает Report, инцидент произошел 11 января в Хазарском районе столицы.

Автомобиль, которым управлял гражданин Грузии Ренат Набиев, сбил Раду Гахраманову, 1962 г.р. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ведется следствие.