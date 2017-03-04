Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Баку двое мужчин порезали себе руки. Как сообщает Report, один случай зарегистрирован в Бинагадинском районе, другой - в Наримановском.

Проживающий на улице Р. Аллахвердиева поселка Сулутепе Бинагадинского района С. Велиев (1975 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения порезал себе руки лезвием.

Проживающий на улице Чеменземенли Наримановского района столицы Ш. Мамедов (1967 г.р.) порезал себе руки ножом в целях суицида.

Оба раненых помещены в больницу.