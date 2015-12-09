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    В Баку два человека скончались от отравления угарным газом

    По обеим фактам ведется расследование

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку два человека скончались от отравления угарным газом. 

    Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана. 

    Согласно информации, 7 декабря гражданин Грузии Закир Аббасов скончался от отравления угарным газом в квартире на территории Хатаинского района. 

    Другой случай произошел в поселке Мехдиабад. Жительница поселка Айтекин Гусейнова умерла в результате отравления угарным газом.

    По обеим фактам ведется расследование.

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