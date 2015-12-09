Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку два человека скончались от отравления угарным газом.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, 7 декабря гражданин Грузии Закир Аббасов скончался от отравления угарным газом в квартире на территории Хатаинского района.

Другой случай произошел в поселке Мехдиабад. Жительница поселка Айтекин Гусейнова умерла в результате отравления угарным газом.

По обеим фактам ведется расследование.