Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку два человека скончались от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.
Согласно информации, 7 декабря гражданин Грузии Закир Аббасов скончался от отравления угарным газом в квартире на территории Хатаинского района.
Другой случай произошел в поселке Мехдиабад. Жительница поселка Айтекин Гусейнова умерла в результате отравления угарным газом.
По обеим фактам ведется расследование.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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