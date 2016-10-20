В Баку девушку на улице ударили тупым предметом

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку девушку на улице неизвестный ударил тупым предметом.

Как сообщает Report со ссылкой на на правоохранительные органы, случай зарегистрирован в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Согласно информации Гёзалова Рамиля Рахиб гызы 1988 года рождения шла по улице Башира Буньядова к своему доме. В это время она подверглась нападению со стороны неизвестного, который ударил тупым предметом по ее животу и скрылся с места происшествия. Р.Гёзалова была доставлена на машине скорой медицинской помощи в Городскую клиническую больницу №3.

По факту ведется расследование правоохранительными органами.