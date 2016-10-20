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    В Баку девушку на улице ударили тупым предметом

    По факту ведется расследование правоохранительными органами

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку девушку на улице неизвестный ударил тупым предметом.

    Как сообщает Report со ссылкой на на правоохранительные органы, случай зарегистрирован в поселке Бакиханова Сабунчинского района. 

    Согласно информации Гёзалова Рамиля Рахиб гызы 1988 года рождения шла по улице Башира Буньядова к своему доме. В это время она подверглась нападению со стороны неизвестного, который ударил тупым предметом по ее животу и скрылся с места происшествия. Р.Гёзалова была доставлена на машине скорой медицинской помощи  в Городскую клиническую больницу №3. 

    По факту ведется расследование правоохранительными органами.

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