В Баку бывший заключенный задержан с автоматом "Калашникова"

В Баку задержан бывший заключенный с автоматом "Калашникова".

В Баку задержан бывший заключенный с автоматом "Калашникова".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 9-го отдела полиции Сабаильского районного управления полиции, был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый житель Баку Рагим Шафаггатов.

При обыске у него были обнаружены 3 патрона.

Задержанный в своих показаниях признался, что некоторое время назад приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы и незаконно хранит их у себя дома в поселке Рамана Сабунчинского района. По месту жительства задержанного был произведен обыск.

В результате обыска были обнаружены и изъяты принадлежащие Р.Шафаггатову 1 автомат марки "АК-74", 1 магазин и 2 патрона.

Собранные в отделе полиции материалы были переданы следственному отделу Сабаильского РУП для дальнейшего расследования.

Решением суда в отношении Р.Шафаггатова принята мера пресечения в виде ареста, следственные мероприятия продолжаются.