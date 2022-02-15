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В Баку бывший заключенный задержан с автоматом "Калашникова"

В Баку бывший заключенный задержан с автоматом "Калашникова" В Баку задержан бывший заключенный с автоматом "Калашникова".
Происшествия
15 февраля 2022 г. 10:26
В Баку бывший заключенный задержан с автоматом Калашникова

В Баку задержан бывший заключенный с автоматом "Калашникова".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 9-го отдела полиции Сабаильского районного управления полиции, был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый житель Баку Рагим Шафаггатов.

При обыске у него были обнаружены 3 патрона.

Задержанный в своих показаниях признался, что некоторое время назад приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы и незаконно хранит их у себя дома в поселке Рамана Сабунчинского района. По месту жительства задержанного был произведен обыск.

В результате обыска были обнаружены и изъяты принадлежащие Р.Шафаггатову 1 автомат марки "АК-74", 1 магазин и 2 патрона.

Собранные в отделе полиции материалы были переданы следственному отделу Сабаильского РУП для дальнейшего расследования.

Решением суда в отношении Р.Шафаггатова принята мера пресечения в виде ареста, следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçmiş məhkum “Kalaşnikov”la saxlanılıb

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