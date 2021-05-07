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В Баку будут судить хулигана-убийцу

В Баку будут судить хулигана-убийцу Дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям
Происшествия
7 мая 2021 г. 11:18
В Баку будут судить хулигана-убийцу

В прокуратуре Ясамальского района по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело и проведено следствие по факту умышленного убийства 26 ноября прошлого года на территории Ясамальского района Баку Алиева Али Джалал оглы.

Как сообщили Report в прокуратуре Ясамальского района, следствием установлено, что для разъяснения возникшего спора Гасанага Абдуллаев и его друг Эльвин Шаммедов встретились на территории жилмассива 2-ой Алатава с Алы Нуриевым и его друзьями – Али Алиевым, Эльвином Керимовым, Бабеком Мешадиевым и Эльтаджем Расуловым.

Во время выяснения отношений Гасанага Абдуллаев ударил ножом Али Алиева, совершив умышленное убийство. Эльвин Шаммедов напал на обидчиков с камнями, подобранными на месте происшествия, нанес им увечья и совершил хулиганство.

Гасанага Абдуллаев был привлечен к следствию по статьям 120.2.2, 221.3, а Эльвин Шаммедов – по статье 221.3 УК, решением суда они были арестованы.

Следствие по уголовному делу было завершено, дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qətl törədən dəstənin cinayət işi məhkəməyə göndərilib

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