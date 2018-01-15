В Баку автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в резульатте которого пострадал пешеход.
Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.
Так, автомобиль, личность водителя которого пока не установлена, сбил Алекперова Джейхуна Гылындж оглу 1985 г.р. В результате происшествия пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.
Он был доставлен в клинический медицинский центр №1.
По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется следствие.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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