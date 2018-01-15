В Баку автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в резульатте которого пострадал пешеход.

Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

Так, автомобиль, личность водителя которого пока не установлена, сбил Алекперова Джейхуна Гылындж оглу 1985 г.р. В результате происшествия пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.

Он был доставлен в клинический медицинский центр №1.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется следствие.