В Баку автомобиль сбил пьяного пешехода

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает Report, инцидент произошел в Наримановском районе столицы, на проспекте Зии Бунъядова..

Так, автомобиль марки Нива с государственным регистрационным 90-PJ-807 Фатуллаева Заура Салман оглу 1976 г.р. В результате он получил повреждение.

По словам водителя автомобиля Нива и свидетелей, З.Фатуллаев в состоянии алкогольного опьянения упал перед проезжающим автомобилем. Пострадавший доставлен в больницу.