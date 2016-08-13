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    В Баку автомобиль сбил молодую женщину на пешеходном переходе - ВИДЕО

    ДТП произошло днем 13 августа на улице Афияддина Джалилова в Хатаинском районе

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил молодую женщину на пешеходном переходе.

    Как сообщает Report, ДТП произошло днем 13 августа на улице Афияддина Джалилова в Хатаинском районе.

    Автомобиль марки Mercedes с государственным номером 90-KM-306 на высокой скорости сбил молодую женщину, переходящую дорогу на пешеходной дорожке. От удара женщина упала и не смогла подняться.

    Водитель автомобиля и находящиеся поблизости люди оказали пострадавшей помощь.

    Report предлагает кадры с места происшествия:

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