В Баку автомобиль сбил молодую женщину на пешеходном переходе - ВИДЕО

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил молодую женщину на пешеходном переходе.

Как сообщает Report, ДТП произошло днем 13 августа на улице Афияддина Джалилова в Хатаинском районе.

Автомобиль марки Mercedes с государственным номером 90-KM-306 на высокой скорости сбил молодую женщину, переходящую дорогу на пешеходной дорожке. От удара женщина упала и не смогла подняться.

Водитель автомобиля и находящиеся поблизости люди оказали пострадавшей помощь.

Report предлагает кадры с места происшествия: