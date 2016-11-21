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    В Баку автомобиль сбил 22-летнего парня, водитель скрылся с места ДТП

    Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции устанавливают личность водителя неизвестного автомобиля

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил 22-летнего парня.

    Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано около дома торжеств "Ульви" в поселке Бакиханова в Сабунчинском районе. 

    Согласно информации, Эйюбов Ахмед Амираслан оглу 1994 года рождения вышел из кафе со своими друзьями и направлялся домой. В это время А.Эйюбова сбил неизвестный автомобиль, который скрылся с места ДТП. Раненый госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3.

    Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции устанавливают личность водителя неизвестного автомобиля.

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