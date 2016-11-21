В Баку автомобиль сбил 22-летнего парня, водитель скрылся с места ДТП

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил 22-летнего парня.

Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано около дома торжеств "Ульви" в поселке Бакиханова в Сабунчинском районе.

Согласно информации, Эйюбов Ахмед Амираслан оглу 1994 года рождения вышел из кафе со своими друзьями и направлялся домой. В это время А.Эйюбова сбил неизвестный автомобиль, который скрылся с места ДТП. Раненый госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3.

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции устанавливают личность водителя неизвестного автомобиля.