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    В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

    © Report

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, инцидент произошел 8 июня в радиусе 15 часов на территории поселка Ени Гюнешли Сураханского района.

    Житель Баку Гурбан Магеррамов, управлявший автомобилем TOFAŞ, сбил переходившую дорогу жительницу столицы Эмилию Джабраилову. Пешеход скончалась по дороге в больницу.

    По факту в Управлении полиции Сураханского района ведется расследование. 

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