В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

9 июня, 2018 12:16

© Report Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу. Как сообщили Report в пресс-службе МВД, инцидент произошел 8 июня в радиусе 15 часов на территории поселка Ени Гюнешли Сураханского района. Житель Баку Гурбан Магеррамов, управлявший автомобилем TOFAŞ, сбил переходившую дорогу жительницу столицы Эмилию Джабраилову. Пешеход скончалась по дороге в больницу. По факту в Управлении полиции Сураханского района ведется расследование.