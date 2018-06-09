Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, инцидент произошел 8 июня в радиусе 15 часов на территории поселка Ени Гюнешли Сураханского района.
Житель Баку Гурбан Магеррамов, управлявший автомобилем TOFAŞ, сбил переходившую дорогу жительницу столицы Эмилию Джабраилову. Пешеход скончалась по дороге в больницу.
По факту в Управлении полиции Сураханского района ведется расследование.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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