В Баку автомобиль насмерть сбил 28-летнюю женщину

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся смертью пешехода.
Как сообщает Report, Насирова Светлана Гудрат гызы при попытке перейти дорогу в поселке Мардакян была сбита автомобилем.
Она была госпитализирована с тяжелыми травмами. Несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.
По факту сотрудниками Хазарского районного управления полиции задержан совершивший аварию водитель (имя не разглашается). Ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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