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    В Баку автомобиль насмерть сбил 28-летнюю женщину

    Врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей© Report.az

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся смертью пешехода.

    Как сообщает Report, Насирова Светлана Гудрат гызы при попытке перейти дорогу в поселке Мардакян была сбита автомобилем.

    Она была госпитализирована с тяжелыми травмами. Несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.

    По факту сотрудниками Хазарского районного управления полиции задержан совершивший аварию водитель (имя не разглашается). Ведется расследование.

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