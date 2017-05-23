В Баку автомобиль насмерть сбил 28-летнюю женщину

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся смертью пешехода.

Как сообщает Report, Насирова Светлана Гудрат гызы при попытке перейти дорогу в поселке Мардакян была сбита автомобилем.

Она была госпитализирована с тяжелыми травмами. Несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.

По факту сотрудниками Хазарского районного управления полиции задержан совершивший аварию водитель (имя не разглашается). Ведется расследование.