В Баку арестован руководитель охранной фирмы

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районном управлении полиции было рассмотрено обращение Гюндюза Джафарова в связи с нарушениями закона в отношении него. Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном Главным управлением полиции города Баку и городской прокуратурой.

В ходе проведенных расследований было выявлено, что директор "Qala-BTX" и ЗАО "Azər Mühafizə" Вугар Гусейнов в предварительном сговоре с группой лиц под предлогом устройства на работу отдельных лиц и перевода денег на депозитный счет общества, собрал с них различные суммы денег, частично выплачивая им заработную плату до ноября 2014 года, затем присвоил эти деньги, чем нанес потерпевшим значительный ущерб. По подозрению в совершении данного преступления в отношении В.Гусейнова было возбуждено уголовное дело по ст. 178.2.1, 178.2.2 и 178.2.4 Уголовного Кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с причинением значительного ущерба), и принята мера пресечения в виде ареста.

На данный момент в Главном управлении полиции города Баку продолжаются следственные мероприятия.