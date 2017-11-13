В Баку арестован работник аптеки, заведующий объявлен в розыск

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Бакинской городской прокуратурой и Главным управлением полиции города принимаются необходимые меры в связи с распространившимися в СМИ данными о незаконной продаже в столичных аптеках сильнодействующих лекарств.

Как сообщает Report, 11 ноября Бакинской городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 240.2.2 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, неоднократно) по подозрению в продаже без рецепта работающим в принадлежащей ООО Best Pharma и расположенной по адресу: Баку, Ясамальский район, ул.Шарифзаде, 148 Натиком Исмайловым не считающихся наркотическими и психотропными препаратами сильнодействующих средств трамадола 225 мг в составе препарата "Роял" и прегобалина в составе "Паден" в количестве 7 штук.

Во время обыска в ходе незамедлительных следственно-оперативных мероприятий в аптеке было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 42 штуки таблеток Lyrica pfizer по 300 мг, книга регистрации по обороту сильнодействующих лекарств, карта памяти камеры безопасности.

Следствием было также установлена отдельная реализация сильнодействующих лекарств, отдельный сбор денег с продажи данных лекарств, хранение названных лекарств в специально подготовленном тайнике в аптеке, из данного тайника изъяты сильнодействующие лекарства различного состава на общую сумму 40 тыс. манатов.

Н.Исмайлов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статье 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, в крупном размере), ему было выдвинуто обвинение по названной статье и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, принято решение о привлечении фактического заведующего аптекой Ильхама Юсифова к следствию в качестве обвиняемого по статьям 308.1 и 240.3.2, однако последний скрывается от следствия, ввиду чего был объявлен в розыск.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уточнению и привлечению к уголовной ответственности других лиц, участвующих в незаконном обороте сильнодействующих средств.