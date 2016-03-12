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    В Баку арестован главный бухгалтер известной компании - ЭКСКЛЮЗИВ

    Он подозревается в присвоении 174,5 тыс. манатов

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Баку арестован главный бухгалтер известной компании.

    Как сообщает Report, главный бухгалтер ООО S.A.B.A şirkəti Талей Рагимов подозревается в присвоении 174,5 тыс. манатов.

    Согласно информации, на основании жалобы директора компании Авеза Сафарли в Бинагадинскую районную прокуратуру в ООО S.A.B.A şirkəti  была выявлена недостача на сумму 174 504 манатов.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК. Задержан главный бухгалтер компании Т.Рагимов. 

    Следствие по уголовному делу завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. 

    Отметим, что ООО S.A.B.A. şirkəti начало деятельность в 2000 году. Компания занимается производством и продажей мороженого под торговым названием Millennium. Компания имеет представительства во всех регионах Азербайджана.

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