В Баку арестован главный бухгалтер известной компании - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Баку арестован главный бухгалтер известной компании.

Как сообщает Report, главный бухгалтер ООО S.A.B.A şirkəti Талей Рагимов подозревается в присвоении 174,5 тыс. манатов.

Согласно информации, на основании жалобы директора компании Авеза Сафарли в Бинагадинскую районную прокуратуру в ООО S.A.B.A şirkəti была выявлена недостача на сумму 174 504 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) УК. Задержан главный бухгалтер компании Т.Рагимов.

Следствие по уголовному делу завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Отметим, что ООО S.A.B.A. şirkəti начало деятельность в 2000 году. Компания занимается производством и продажей мороженого под торговым названием Millennium. Компания имеет представительства во всех регионах Азербайджана.