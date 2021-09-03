В Баку арестован больной коронавирусом

Сотрудники Гарадагского районного управления полиции задержали на рынке больного коронавирусом.

Сотрудники Гарадагского районного управления полиции задержали на рынке больного коронавирусом.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), им оказался местный житель Рамал Фейзуллаев.

Выяснилось, что мужчина неоднократно игнорировал предупреждения полиции не покидать место проживания.

В следственном отделе Гарадагского районного управления полиции на мужчину завели уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

В отношении Рамала Фейзуллаева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.