О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку арестован больной коронавирусом

В Баку арестован больной коронавирусом Сотрудники Гарадагского районного управления полиции задержали на рынке больного коронавирусом.
Происшествия
3 сентября 2021 г. 11:00
В Баку арестован больной коронавирусом

Сотрудники Гарадагского районного управления полиции задержали на рынке больного коронавирусом.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), им оказался местный житель Рамал Фейзуллаев.

Выяснилось, что мужчина неоднократно игнорировал предупреждения полиции не покидать место проживания.

В следственном отделе Гарадагского районного управления полиции на мужчину завели уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

В отношении Рамала Фейзуллаева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda daha bir koronavirus xəstəsi həbs edilib

Самое читаемое

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
31 августа 2021 г. 07:44
Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
30 августа 2021 г. 16:43
ЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
ВидеоЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
2 сентября 2021 г. 00:37
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
1 сентября 2021 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi