В Баку 7-летний ребенок погиб в результате несчастного случая с автомобилем
Происшествия
- 21 октября, 2025
- 10:47
В Баку в результате несчастного случая погиб семилетний ребенок.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Забрат Сабунчинского района. По предварительным данным, 33-летний Турал Сулейманов находился в своем автомобиле BMW во дворе дома, держа на руках 7-летнего Усаму.
Во время движения ребенок случайно соскользнул с колен отца и надавил на педаль газа. Машина резко ускорилась и врезалась в забор. От полученных травм ребенок скончался на месте.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
